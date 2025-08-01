اجتماع في بلدية زحلة لبحث ملف بيع الأراضي: إعداد خطة مع الهيئات الرقابية والإدارية المعنية

عُقد اجتماع في بلدية ​زحلة​- معلقة وتعنايل، ضمّ النائبين جورج عقيص والياس اسطفان ورئيس البلدية سليم غزالة، وخُصّص لمناقشة ملف بيع الأراضي الذي أصبح في صدارة اهتمام البلدية.

وقد خَلُص الاجتماع إلى "احترام حق أبناء زحلة الطبيعي والمشروع في التملّك والاستثمار، على اختلاف انتماءاتهم الطائفية، لأن زحلة حاضنة وجامعة للكلّ تاريخيًا".

وشدد المجتمعون على "التحقق وفرض الرقابة على بعض عمليات الشراء المشبوهة والتي تُثير الشكوك حول مصادر الأموال، ما يطرح تساؤلات مشروعة تتعلّق بالأهداف والدوافع الحقيقية لهذه الصفقات العقارية".

ودعوا إلى "العمل على وضع خطة رقابية متكاملة من قبل المجلس البلدي، بالتنسيق مع الهيئات الرقابية المختصة، لضمان الشفافية".

وحثّ المجتمعون على "حفظ حق البلدية باتخاذ كل الإجراءات الآيلة إلى التوفيق بين احترام الملكية الفردية من جهة، وبين المحافظة على هوية زحلة وتراثها التاريخي من أي عبث أو تعدّي أو استهداف من جهة أخرى".

وخلُص المجتمعون إلى "الاتفاق على متابعة الملف بدقّة بما يضمن المصلحة العامّة".