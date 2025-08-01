ويتكوف: زيارتي إلى غزة تهدف لتقديم تصور واضح لترامب حول الوضع الإنساني ووضع خطة للمساعدات

أعلن المبعوث الأميركي الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أنه زار قطاع غزة اليوم برفقة السفير الأميركي في تل أبيب، وذلك بتوجيه مباشر من ترامب، بهدف بحث الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.
وأوضح ويتكوف: "قضينا اليوم أكثر من خمس ساعات داخل غزة، حيث عقدنا اجتماعات مع مسؤولين في مؤسسة غزة الإنسانية ووكالات أخرى"، مشيرًا إلى أن هدف الزيارة هو "منح الرئيس ترامب فهمًا واضحًا للوضع الإنساني في قطاع غزة، ووضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان".
