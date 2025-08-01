القائمة بالأعمال البريطانية في لبنان افتتحت منشأة إقامة جديدة في حامات

افتتحت القائمة بالأعمال البريطانية في ​لبنان​ فكتوريا دنّ، يرافقها الملحق العسكري المقدم تشارلز سميث، منشأة إقامة جديدة في ​حامات​.

ووفق بيان صادر عن السفارة البريطانية، فإنّ "هذا المشروع الممول من وزارة الدفاع البريطانية يدعم التدريب البريطاني المستمر لمختلف قطع ​الجيش اللبناني​، بما في ذلك تطوير المهارات القيادية للضباط ودورات مهارات المشاة ودورات الإناث. وتستمرّ ​بريطانيا​ بدعمها الثابت للجيش اللبناني، المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان، من خلال تقديم التدريب والمعدات".

وقالت القائمة بالأعمال فكتوريا دنّ: "أتقدم بأحرّ التهاني لرجال ونساء الجيش اللبناني بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسه. شجاعتهم في الدفاع عن لبنان داخليًا وعلى الحدود هي في محلّ تقدير".

وفي كلمة لها من المنشأة، أشارت إلى أنّه "يسرّني وجودي في حامات لافتتاح هذا المرفق السكني الجديد الممول من بريطانيا والمخصّص للبريطانيين. نحن فخورون بشراكتنا مع الجيش اللبناني ودعمنا المستمر لتطوير قدراته، بما في ذلك من خلال التدريب".

بدوره، ذكر الملحق العسكري تشارلز سميث أنّه "يُمثل اليوم إنجازًا جديدًا في مسيرة التعاون الدفاعي بين بريطانيا ولبنان، وتقديم تدريب فعال لمختلف قطع الجيش اللبناني، بما فيها الضباط الإناث".

وأضاف "ستدعم المنشأة الجديدة استمرار التدريب والشراكة بحيث تبقى بريطانيا شريكًا قويًا وفخورًا للجيش اللبناني".