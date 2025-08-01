دونالد ترامب: أعمل على خطة لتوفير الطعام للناس في قطاع غزة

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حديث موقع "أكسيوس"، الى أننا "نريد مساعدة الناس في قطاع ​غزة​ على العيش وكان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل"، مضيفاً "أعمل على خطة لتوفير الطعام للناس في قطاع غزة".

