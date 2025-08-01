ألمانيا تعلن إمكانية بدء تسليم منظومتي باتريوت لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ)

أعلنت الحكومة الألمانية إمكانية بدء تسليم منظومتي "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الشرط الأساسي هو أن تقوم الشركة المصنعة الأمريكية في المقابل بتسليم أنظمة جديدة في أسرع وقت ممكن لألمانيا حتى تتمكن من مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأضاف: "هذا الالتزام من الجانب الأمريكي موجود"، موضحا أنه يمكن لألمانيا لذلك دعم أوكرانيا في البداية بأنظمة الإطلاق، ثم بمكونات النظام الإضافية.

وأعلنت الوزارة أن الجيش الألماني سيسلم قاذفات باتريوت إضافية إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة كخطوة أولى. وفي خطوة ثانية، سيُسلّم الجيش الألماني مكونات إضافية للنظام خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا ببطاريات باتريوت إضافية.

وتم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية يقضي بأن تكون ألمانيا في المقابل أول دولة تستلم أنظمة حديثة الإنتاج من الجيل الأحدث. وستتولى ألمانيا توفير التمويل.

وكانت الخطة الأصلية تنص على شراء نظامي باتريوت من الولايات المتحدة مقابل مليار يورو تقريبا لكل منهما وشحنهما مباشرة إلى أوكرانيا. لكن نظرا لعدم توفرهما للتسليم الفوري، سيُسلّم الجيش الألماني الآن نظامين من أصل تسعة أنظمة باتريوت متبقية لديه أولا، ثم يستلم أنظمة بديلة من الولايات المتحدة.