أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح له ان "إذا كانت روسيا جادة في استعدادها لإرساء سلام حقيقي فنحن مستعدون للقاء على مستوى القادة في أي وقت".
وأضاف: "نقترح الانتقال من تبادل التصريحات والاجتماعات على المستوى الفني مع روسيا إلى حديث بين القادة".
كانت هذه تفاصيل خبر زيلنسكي: نقترح الانتقال من تبادل التصريحات والاجتماعات على المستوى الفني مع روسيا إلى حديث بين القادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.