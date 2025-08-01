زيلنسكي: نقترح الانتقال من تبادل التصريحات والاجتماعات على المستوى الفني مع روسيا إلى حديث بين القادة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح له ان "إذا كانت روسيا جادة في استعدادها لإرساء سلام حقيقي فنحن مستعدون للقاء على مستوى القادة في أي وقت".

وأضاف: "نقترح الانتقال من تبادل التصريحات والاجتماعات على المستوى الفني مع روسيا إلى حديث بين القادة".