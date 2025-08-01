منع المرور داخل نفق المطار باتجاه خلدة صباح يوم الأحد بسبب تنظيفات وأعمال كنس

أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي، أنه "ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تنظيف وكنس داخل نفق المطار على المسلك الغربي (باتّجاه خلدة)، اعتباراً من السّاعة 5،00 صباحاً لغاية السّاعة 8،00 صباحاً من تاريخ 3-8-2025. لذلك، ستُتّخذ تدابير السّير التّالية:
– منع مرور الآليات على أوتوستراد الأسد – المسلك الغربي المؤدّي إلى نفق المطار وتحويله باتّجاه الأوزاعي.
– منع مرور الآليات على المسرب المؤدي من الكوكودي (المريجة) الى نفق المطار وتحويله باتّجاه طريق المطار القديم.
وطلب المديرية، من المواطنين "أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".
