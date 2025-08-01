السفير المصري من بعبدا: نُقدّر الجهود المبذولة للوصول إلى خطة واضحة لحصر السلاح

أشار السفير ال​مصر​ي لدى لبنان علاء موسى من قصر بعبدا، الى أننا "نُقدّر الجهود المبذولة للوصول إلى خطة واضحة لحصر السلاح وهناك توافق داخلي واسع على ضرورة بسط الدولة سلطتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية".

