الدولار يصعد بعد فرض رسوم جمركية جديدة من ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في نحو ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ حافظ على زخمه اليوم الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معدلات رسوم جمركية جديدة على العشرات من الشركاء التجاريين.

واستفاد الدولار أيضا من عوامل غير تجارية، إذ لامس الين أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار مواصلا الانخفاض الذي شهده أمس الخميس بعد أن أشار بنك اليابان إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف رفع أسعار الفائدة.

وسجل الين 150.46 للدولار في أحدث تعاملات بعد أن انخفض إلى أضعف مستوى له منذ 28 مارس عند 150.915 للدولار في وقت سابق من اليوم الجمعة.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى الارتفاع 2.4% هذا الأسبوع، ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ الارتفاع 3.1% في سبتمبر 2022.

وصعد المؤشر اليوم إلى 100.14، مسجلا أعلى مستوى منذ 29 مايو.

وتأثرت عملات بعض الدول نتيجة زيادة الرسوم الجمركية المفروضة عليها أكثر من غيرها.

وتراجع الدولار الكندي 0.12% إلى 1.3872 مقابل نظيره الأميركي، مسجلا أدنى مستوى منذ 22 مايو، بعد أن فرض ترامب على كندا ضريبة 35% بدلا من 25% التي هدد بها في وقت سابق.

وهبط الفرنك السويسري بما يصل إلى 0.26% إلى 0.8120 للدولار بعد أن حدد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية عند 39% ارتفاعا من 31% ألمح إليها سابقا.

واجتاحت موجة بيع الأسواق الناشئة الآسيوية مع تداعيات الرسوم الجمركية التي امتدت إلى المنطقة. وتراجع البيزو الفلبيني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، وسجل الدولار التايواني أدنى مستوى منذ أوائل يونيو. وهبط الوون الكوري الجنوبي إلى مستويات لم يشهدها منذ منتصف مايو.

واستقر اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين تقريبا قرب 1.1428 دولار، إذ لا يزال متأثرا بما تعتبره الأسواق اتفاقية تجارية غير متوازنة مع واشنطن. ولم يبتعد اليورو كثيرا عن مستوى 1.1401 دولار الذي سجله يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ 10 يونيو.

وقال مايك هولاهان المدير في شركة «إليكتوس فاينانشال» في أوكلاند: «على المدى القصير، يمكن القول إن الدولار سيرتفع أكثر... اكتسحت أخبار الرسوم الجمركية معظم الأسواق».

وأضاف: «الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو إعادة تقييم اليورو بالخفض. والنتيجة النهائية هي أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تشكل عائقا إضافيا أمام اليورو».

وسرعان ما تعرضت اتفاقية التجارة الإطارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي أبرمت يوم الأحد، لانتقادات من قادة فرنسا ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، باعتبارها غير عادلة بالنسبة لأوروبا.

وحافظ الدولار على قوته على الرغم من مواصلة ترامب لهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» جيروم باول الليلة الماضية.

وأدت تهديدات ترامب المتكررة بإقالة باول ودعواته لمجلس الاحتياطي لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير إلى التشكيك في استقلالية البنك المركزي، مما أضر بالدولار في الأشهر القليلة الماضية.

وتجاهل البنك المركزي هذا الضغط يوم الأربعاء بإبقاء سياسته النقدية دون تغيير، مشيرا إلى «ارتفاع طفيف» في التضخم وإلى «قوة» سوق العمل.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق من اليوم.

ويتوقع الاقتصاديون انخفاض نمو التوظيف إلى 110 آلاف وظيفة جديدة في يوليو، من 147 ألف وظيفة جديدة في الشهر السابق، وهو تباطؤ ملحوظ، ولكن من غير المتوقع أن يكون مثيرا للقلق بشكل خاص.