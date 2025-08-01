طيران الشرق الأوسط: تعديلات اضافية على الرحلات من 2 آب وحتى 7 منه

اعلنت شركة ​طيران الشرق الأوسط​ - ​الخطوط الجوية اللبنانية​ في بيان اليوم انه"عطفًا على البيانين الصادرين بتاريخ 29 و30 تموز 2025 بشأن تعديل جدول رحلات الشركة ، إجراء تعديلات إضافية وذلك لاسباب تشغيلية على بعض رحلاتها المجدولة خلال الفترة الممتدة من يوم السبت 2 آب ولغاية يوم الخميس 7 آب 2025. تشمل هذه التعديلات الرحلات من وإلى المدن التالية: ​باريس​، ​ميلانو​، ​الكويت​، ​النجف​، ​أبو ظبي​، و​دبي​. وبالتالي يصبح اجمالي الرحلات المعاد جدولتها كالتالي: 1- ​الرحلات المعدلة​ ليوم السبت 2 آب 2025: الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الاقلاع 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تبكير موعد الاقلاع 06:00 06:50 يريفان بيروت ME 1275 تبكير موعد الاقلاع 10:10 11:00 بيروت يريفان ME 1276 تبكير موعد الاقلاع 07:00 09:10 اثينا بيروت ME 251 تبكير موعد الاقلاع 10:10 12:05 بيروت اثينا ME 252 تأخير موعد الاقلاع 17:00 15:25 ابوظبي بيروت ME 418 تأخير موعد الاقلاع 22:10 20:35 بيروت ابوظبي ME 419 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة 2- الرحلات المعدلة ليوم الأحد في 3 آب 2025: الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الاقلاع 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تأخير موعد الاقلاع 15:30 13:00 باريس بيروت ME 229 تأخير موعد الاقلاع 20:30 18:10 بيروت باريس ME 230 تأخير موعد الاقلاع 20:00 18:05 اثينا بيروت ME 253 تأخير موعد الاقلاع 22:55 21:00 بيروت اثينا ME 254 تأخير موعد الاقلاع 20:30 16:25 دبي بيروت ME 428 تأخير موعد الاقلاع 01:45 (+1) 21:40 بيروت دبي ME 429 تأخير موعد الاقلاع 21:00 18:00 الكويت بيروت ME 402 تأخير موعد الاقلاع 00:15 (+1) 21:15 بيروت الكويت ME 403 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من دبي والكويت فجر 4 آب 2025 الرحلات المعدلة ليوم الأثنين في 4 آب 2025: الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 08:15 11:45 روما بيروت ME 231 تبكير موعد الاقلاع 11:50 15:20 بيروت روما ME 232 تأخير موعد الاقلاع 15:30 13:00 باريس بيروت ME 229 تأخير موعد الاقلاع 20:30 18:10 بيروت باريس ME 230 تأخير موعد الاقلاع 17:45 15:25 ابوظبي بيروت ME 418 تأخير موعد الاقلاع 22:55 20:35 بيروت ابو ظبي ME 419 تأخير موعد الاقلاع 18:05 16:25 دبي بيروت ME 428 تأخير موعد الاقلاع 23:20 21:40 بيروت دبي ME 429 تأخير موعد الاقلاع 16:30 02:05 لاغوس بيروت ME 571 تأخير موعد الاقلاع 21:30 07:20 ابيدجان لاغوس ME 571 تأخير موعد الاقلاع 23:15 09:30 لاغوس ابيدجان ME 572 تأخير موعد الاقلاع (+1) 2:30 13:30 بيروت لاغوس ME 572 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من لاغوس الى بيروت فجر 5 آب 2025 الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء في 5 آب 2025 إضافة الى تقديم رحلة أكرا - أبيدجان من الأربعاء 6 آب الى الثلاثاء 5 آب: الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:55 جدة بيروت ME 364 تبكير موعد الاقلاع 09:30 12:25 بيروت جدة ME 365 تأخير موعد الاقلاع 12:55 07:45 القاهرة بيروت ME 304 تأخير موعد الاقلاع 15:15 10:05 بيروت القاهرة ME 305 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة - إضافة الى تقديم رحلة أكرا - أبيدجان من الأربعاء 6 آب الى الثلاثاء 5 آب وفقاً للمواعيد التالية : الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 06:05 في 5 آب 02:05 في 6 أب أكرا بيروت ME575 تبكير موعد الاقلاع في 5 آب10:30 في 6 أب12:25 أبيدجان أكرا ME575 تأخير موعد الاقلاع في 5 آب13:10 09:10 في 6 آب أكرا ابيدجان ME576 تأخير موعد الاقلاع في 5 آب15:10 في 6 آب10:10 بيروت أكرا ME576 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة 3- الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء في 6 آب 2025 إضافة الى تبكير رحلة أكرا-أبيدجان ليوم 05 آب: الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 05:30 07:15 ميلانو بيروت ME 235 تبكير موعد الاقلاع 09:25 11:10 بيروت ميلانو ME 236 تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الاقلاع 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تبكير موعد الاقلاع 06:45 08:25 اسطنبول بيروت ME 265 تبكير موعد الاقلاع 09:40 11:20 بيروت اسطنبول ME 266 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة 4- الرحلات المعدلة ليوم الخميس في 7 آب 2025: الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 08:00 08:55 جدة بيروت ME 364 تبكير موعد الاقلاع 11:30 12:25 بيروت جدة ME 365 تأخير موعد الاقلاع 14:30 12:00 النجف بيروت ME326 تأخير موعد الاقلاع 17:10 14:40 بيروت النجف ME327 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها".

