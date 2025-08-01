الاستخبارات الأسترالية: روسيا لا تزال تشكل تهديدًا مستمرًا وعدوانيًا بالتجسس

حذّر المدير العام لـ"المنظّمة الأستراليّة للاستخبارات الأمنيّة" مايك بورغس، من التهديد المتزايد الّتي تمثّله جهات فاعلة أجنبيّة مثل روسيا والصين.
وكشف في خطاب، عن تفكيك 24 عمليّة تجسّس كبيرة منذ عام 2022، أي أكثر من السّنوات الثّماني السابقة مجتمعة، مشيرًا إلى أنّ "تجدّد المنافسة بين القوى الكبرى، يثير رغبةً متزايدةً لتحقيق تفوّق استراتيجي وشهيّة لا تشبع لمعلومات من الدّاخل".
وشدّد بورغس على أنّ "روسيا لا تزال تشكّل تهديدًا مستمرًّا وعدوانيًّا بالتجسّس"، لافتًا إلى أنّ عددًا من الجواسيس الرّوس طُردوا من أستراليا في السّنوات الأخيرة. وذكر أنّ الصّين وإيران كدولتَين تحاولان بصورة نشطة سرقة معلومات سرّيّة.
