وزير الاتّصالات بحث مع وفد من شركة "تيك توك" حماية القاصرين وسبل التصدي للمقامرة الإلكترونية

استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج وفدًا من شركة "تيك توك"، برئاسة فاتح كافادار، رئيس قسم العلاقات الحكومية وال​سياسة​ العامة في تركيا والمشرق العربي، وعقد مع اجتماعًا بحضور مدير عام الاستثمار والصيانة في الوزارة باسل الأيوبي، والقائم بإدارة أعمال الهيئة المنظّمة للإتّصالات أمين مخيبر، إلى جانب عدد من المدراء في شركتَي "ألفا" و"تاتش" والهيئة.

وخلال الاجتماع عرض وفد "تيك توك" نشاط المنصة في لبنان، ومستوى التّفاعل المرتفع للمستخدمين اللبنانيين معها.

وركّز الحاج على حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال عبر الإنترنت، واطّلع بشكل خاص على الإجراءات التي تعتمدها المنصة للحؤول دون تعرّضهم لأي نوع من الاستغلال، إضافة إلى مواجهة ظاهرة المقامرة عبر الإنترنت.

وفي ختام الاجتماع، تقرّر تشكيل لجنة مختصة من الوزارة لمتابعة البحث في هذا الشأن، بهدف تعزيز الوعي وضمان بيئة إلكترونية آمنة.