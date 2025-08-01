لاوندس استقبل وفد أهالي ضحايا المرفأ: سنقوم بكل ما يطلب منّا ضمن صلاحياتنا

شدّد المدير العام ل​أمن الدولة​ اللواء الركن إدكار لاوندس على أنّ "المديرية العامة لأمن الدولة لن توفّر يومًا في سبيل تطبيق القانون"، مؤكّدًا: "نحن أبناء ​العدالة​، وسنذهب إلى النهاية كي يبقى الأمل بالعدالة قائمًا، ولكي لا يتكرّر ما حصل في الرابع من آب".

موقف اللواء الركن لاوندس جاء خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في مبنى المديرية العامة، وفدًا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين نقلوا إليه مطلبين أساسيين: تنفيذ مذكرات التوقيف فور صدورها، وتوفير الحماية الأمنية للمواطنين خلال مسيرة الرابع من آب

وقد عبّر الوفد عن ثقته الكاملة باللواء الركن لاوندس، مؤكدًا: "منذ تسلّمكم المسؤولية، لمسنا تغييرًا ملموسًا وشعرنا ببارقة أمل أعادت إلينا بعض الثقة بهذا الوطن"، معربين عن أملهم في الوصول إلى العدالة وكشف الحقيقة كاملة.

من جانبه، رحّب اللواء الركن إدكار لاوندس بالوفد، معبّرًا عن تضامنه العميق مع عائلات الضحايا، وقال: "فقدانكم لأحبّائكم في هذه المأساة الوطنية يمسّنا جميعًا. وتأكيدًا على التزامنا، تأخذون وعدًا منّي بأننا سننفّذ كل ما يُطلب منّا ضمن صلاحياتنا، لأننا وجدنا لخدمة الناس".

وفي ختام اللقاء، وجّه الوفد دعوة إلى اللواء الركن لاوندس للمشاركة في القدّاس الإلهي عن أرواح الضحايا، والمشاركة أيضًا في نشاط يوم الأحد المخصص لإطلاق اسم "شارع ضحايا ٤ آب" على أحد شوارع بيروت، تخليدًا لذكراهم.