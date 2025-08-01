إدارة مرفأ بيروت أعلنت تسجيل رقم قياسي في حركة الحاويات: 100 ألف حاوية في تموز

أعلنت إدارة واستثمار ​مرفأ بيروت​، أنّ "حركة الحاويات في تمّوز 2025 بلغت ما يقارب الـ100 ألف حاوية نمطيّة (TEU)، متقدّمة بنسبة تقارب 39% مقارنةً بالشّهر نفسه من عام 2024، الّذي سجّل 72 ألف حاوية نمطيّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا الرّقم يُعدّ الأعلى الّذي يسجّله المرفأ على صعيد نشاط محطّة الحاويات (عبر المشغّل CMA CGM) منذ عام 2019، ما يعكس ديناميّةً متصاعدةً في الأداء التشغيلي، ويؤكّد عودة المرفأ إلى موقعه كمرفق أساسي في خارطة النّقل البحري في شرق المتوسط".

ولفتت الإدارة إلى أنّ "هذا التقدّم يأتي نتيجة عوامل متراكمة، أبرزها تحسّن البنية التشغيليّة، انسيابيّة الخدمات، وثقة شركات الملاحة البحريّة الّتي بدأت تعيد إدراج مرفأ بيروت ضمن خطوطها المنتظمة"، مشدّدةً على "مواصلة تحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات، بما يعزّز استدامة هذا الأداء الإيجابي".