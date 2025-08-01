فضل الله: الغارات والضغوط هدفها فرض إملاءات العدو على لبنان دون ضمانات أو حرية نقاش

أشار السيّد علي فضل الله، في خطبة الجمعة الى "الاعتداءات الصّهيونيّة المستمرّة على ​لبنان​، والّتي قد لن يكون آخرها الغارات الّتي شهدناها بالأمس في الجنوب والبقاع والّتي من الواضح أنّها تأتي في إطار الضّغوط المتصاعدة على الدّولة اللّبنانيّة وعلى اللّبنانيّين لدفعهم إلى خيارات هذا العدو وقبول املاءاته ومن دون أن يكون لهم حريّة النّقاش فيها".

وتابع ك"يأتي كل هذا من دون أن تقوم الدّول المعنيّة بضمان وقف اطلاق النّار وعلى رأسها الولايات المتّحدة الأميركيّة بالدّور المطلوب منها في الضّغط على هذا الكيان لإيقاف اعتداءاته وبدلًا من ذلك نجد إمعانًا من المبعوث الأميركيّ وباسم دولته بدعوة الدّولة اللبنانيّة إلى اصدار قرار رسمي ملزم بسحب سلاح ​المقاومة​ من دون أن يقدّم أي ضمانات مقابل ذلك بالضّغط على العدو للقيام بما عليه القيام به والّذي أرفق بتهديدات وجّهت للبنان بأنّه إن لم ينفذ هذا الشّرط فلن يحصل على الإعمار والأمن وممارسة مزيدٍ من الضّغوط الاقتصاديّة عليه".

ورأى "إنّنا أمام هذا الخيار الّذي وضع فيه لبنان والّذي لا ينبغي التّقليل من تداعياته وآثاره على الدّولة اللّبنانيّة وعلى اللّبنانيّين عمومًا نعيد التّأكيد على أنّنا مع أي حلول تنقذ الوطن من أيّة مخاطر قد يتعرّض لها ولكن هذا ينبغي ألّا يكون بناء على املاءات ممّن لا يزال يتعامل مع هذا البلد من موقع المهزوم الّذي يملى عليه ولا يملي بل بناء على إرادة اللّبنانيّين وتوافقهم واللّبنانيون لن يعدموا وسيلة للوصول إلى صيغة تقي البلد من أية منزلقات قد يقع فيها وتعزّز حضور الدّولة الّذي هو يبقى خيارًا جامعًا للّبنانيين في بسط سيادتها الكاملة على أراضيها فليس في هذا البلد من يريد أن يغامر به وبأبنائه ولا سيما من قدّموا التّضحيات في سبيله، ومن هنا نجدّد ما قلناه في الأسبوع الماضي من أن تكون الأولويّة هي في مطالب العدو الصّهيوني وقف اعتداءاته ورفع كاهل احتلاله، وعندها سيكون الباب مفتوحًا ومشرّعًا على كل ما يطرح إن على صعيد ما تدعو إليه الدّولة من حصريّة السّلاح بيدها أو غيره وهذا ما سمعناه ونسمعه من أركان الدّولة اللّبنانيّة".

وشدد فضل الله على انه "في الوقت الّذي نجدّد دعوتنا للّبنانيّين إلى التّوحد حول هذا الموقف الّذي يأخذ في الاعتبار المخاطر الحقيقيّة الّتي يتعرّض لها البلد وحقّه في الحفاظ على أمنه والسّيادة الكاملة على أرضه لكنّه لا يفرط بحقّه بإزالة العدوان والاحتلال الجاثم عليه، وأن لا يخضعوا للتهاويل والّتي مع الأسف يتجاوب معها البعض، ويسوّق لذلك والّتي لا تستند إلى معطيات واقعيّة... فلبنان ليس في مواقع العجز والضعف الّذي يصوّر فيه ولو كان كذلك فلماذا هذا الحجم الكبير من الضّغوط الّتي تمارس عليه والّتي تدعوه إلى التّنازل عنها".

من جهة اخرى، نوه فضل الله بـ"إقرار المجلس النّيابي للمشروع الدّاعي إلى ​استقلال القضاء​ لإبعاده عن أي ضغوط سياسيّة أو ماليّة أو تدخلّات خارجيّة بما يشكّل ضمانة لتحقيق ​العدالة​، وعدم السّماح للفاسدين والمفسدين الّذين استشروا في هذا البلد وأوصلوه إلى ما وصل إليه من الترهّل على الصّعيد السّياسي أو الاقتصادي أو المالي أو الأمني بأن يكونوا بمنأى عن سيف العدالة الصّارم وتبقى العبرة بالتّطبيق. وننوّه أيضًا بكل جهد يعمل لاستعادة المصارف دورها لكنّنا نعيد التّأكيد على ما كنّا قلناه سابقًا أن أيّ عمل على هذا الصّعيد لا يمكن أن يتحقّق إلّا بإعادة المصارف أموال المودعين كاملة إليهم وأن يطمئنّوا أنّ أموالهم لن تضيع مجدّدًا".