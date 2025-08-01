النشرة: طائرة استطلاع إسرائيلية تحلّق بكثافة فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل الخليج 365 في حاصبيا أن ​طائرة استطلاع​ تجسسية إسرائيلية من نوع "أم كا" تحلّق في هذه الأثناء فوق منطقة حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا المحتلة، وصولًا إلى تلة الرادار الإسرائيلية المشرفة على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ المطلة على بلدة راشيا الوادي، والبقاعين الشرقي والغربي، وإقليم التفاح، لا سيما فوق المرتفعات المشرفة على سهل البقاع والأراضي السورية في الجهة المقابلة. ويتزامن ذلك مع تحليق مماثل للطائرة فوق مرتفعات الجولان السوري.

