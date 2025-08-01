أشار رئيس برلمان ​القرم​ فلاديمير قسطنطينوف، إلى أنّه "تمّ إنشاء ​أوكرانيا​ ككيان مستقل لفترة زمنيّة محدّدة ولحل مشاكل محدّدة، وحان له أن ينهار".

ولفت إلى أنّ "النّظام القائم على هذا الهيكل غير شرعي، ولا يمكن أن يستمر تاريخيًّا ضمن حدوده المعتمَدة منذ البداية. انهيار أوكرانيا بات محسومًا تاريخيًّا، ومستقبلها يبدو مظلمًا وحزينًا". واعتبر أنّ المهمّة المحدَّدة للدّولة الأوكرانيّة بعد تفكّك الاتحاد السوفيتي، انحسرت في إلحاق أكبر ضرر ممكن بروسيا.

وشدّد قسطنطينوف على أنّه "تظهر براعة الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل ساطع في قتل الرّوس وتنفيذ الاستفزازات والهجمات الإرهابيّة والتخريب، وكل ذلك لمصلحة الغرب. ولكن عندما تنتهي هذه الدّورة من الأحداث، سينتهي دورهـ ولن يكون له مكان في الدورة الجديدة. زيلينسكي لا يزال موجودًا في الوقت الحالي لأن سادته ورعاته لم يحدّدوا بعد مستقبله".