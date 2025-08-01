حكومة تايلاند بعد خفض دونالد ترامب الرسوم الجمركية على منتجاتها إلى 19 بالمئة: انتصار كبير

رحّب المتحدّث باسم الحكومة التايلاندية، جيرايو هوانغساب، بقرار الرّئيس الأميركي دونالد ترامب ​خفض الرسوم الجمركية​ الإضافيّة على المنتجات التايلانديّة من 36% إلى 19%.

وأشار في بيان، إلى أنّ "هذه مقاربة مربحة للجانبين، تهدف إلى الحفاظ على القاعدة التصديريّة والاستقرار الاقتصادي الطّويل الأمد لتايلاند"، معتبرًا هذه الخطوة "انتصارًا كبيرًا".

وكان قد وقّع الرّئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا عدّل بموجبه الرّسوم الجمركيّة على عشرات الدّول.

وأوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض، بحسب وكالة "فرانس برس"، أنّ هذه الرّسوم ستدخل حيّز التنفيذ في 7 آب الحالي، أي بعد سبعة أيّام من الموعد الّذي كان محدّدًا أساسًا.