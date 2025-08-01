أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ "في الفترة من 26 تمّوز الماضي إلى 1 آب الحالي، نفّذت القوّات المسلّحة للاتحاد الرّوسي سبع سلاسل من الضّربات الجماعيّة بأسلحة عالية الدّقّة، وهاجمت طائرات بدون طيّار، مواقع ومنشآت حيويّة معادية".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "تم خلال ذلك استهداف وإلحاق أضرار كبيرة بمؤسّسات المجمع الصّناعي العسكري في أوكرانيا، مواقع البنية التحتيّة للمطارات العسكريّة، ورش العمل لإنتاج الطّائرات بدون طيّار ومكوّناتها، نقاط التحكّم بالطّائرات بدون طيّار بعيدة المدى، مستودعات الأنظمة الرّوبوتيّة؛ والأسلحة الصّاروخيّة والذّخيرة".
وأوضحت الوزارة أنّ "الجيش الروسي قصف كذلك خلال الضّربة الجماعيّة المركّزة في الأسبوع الماضي، نقاط الانتشار الموقّتة للتشكيلات المسلّحة الأوكرانيّة والقوميّين ونقاط تجمّع المرتزقة الأجانب".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: الجيش شن 7 سلاسل من الضربات على مواقع ومنشآت أوكرانية الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.