الدفاع الروسية: الجيش شن 7 سلاسل من الضربات على مواقع ومنشآت أوكرانية الأسبوع الماضي

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أنّ "في الفترة من 26 تمّوز الماضي إلى 1 آب الحالي، نفّذت القوّات المسلّحة للاتحاد الرّوسي سبع سلاسل من الضّربات الجماعيّة بأسلحة عالية الدّقّة، وهاجمت طائرات بدون طيّار، مواقع ومنشآت حيويّة معادية".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "تم خلال ذلك استهداف وإلحاق أضرار كبيرة بمؤسّسات المجمع الصّناعي العسكري في أوكرانيا، مواقع البنية التحتيّة للمطارات العسكريّة، ورش العمل لإنتاج الطّائرات بدون طيّار ومكوّناتها، نقاط التحكّم بالطّائرات بدون طيّار بعيدة المدى، مستودعات الأنظمة الرّوبوتيّة؛ والأسلحة الصّاروخيّة والذّخيرة".

وأوضحت الوزارة أنّ "الجيش الروسي قصف كذلك خلال الضّربة الجماعيّة المركّزة في الأسبوع الماضي، نقاط الانتشار الموقّتة للتشكيلات المسلّحة الأوكرانيّة والقوميّين ونقاط تجمّع المرتزقة الأجانب".