الرئيس عون استقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعا

قام مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) في لبنان Ivo Freijsen، ب​زيارة وداعية​ إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أشاد بالجهود التي بذلها خلال فترة عمله في ظل الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان.

