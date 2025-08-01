الرئيس القبرصي مَنح سفيرة لبنان في نيقوسيا وسامًا رفيعًا بمناسبة انتهاء عملها

منح الرّئيس القبرصي ​نيكوس خريستودوليدس​، سفيرة ​لبنان​ في قبرص كلود الحجل، وسام مكاريوس الثّالث للاستحقاق الأكبر، بمناسبة انتهاء عملها في قبرص، خلال احتفال أُقيم في القصر الجمهوري في نيقوسيا.

ويعدّ هذا الوسام الرّفيع تكريمًا استثنائيًّا يُمنح عادةً لمن قَدّم مساهمات بارزة في خدمة قبرص أو في تعزيز العلاقات الثّنائيّة.

وكانت السّفيرة الحجل قد تسلّمت مهامها سفيرة في قبرص عام 2017، قادمةً من أوكرانيا، حيث خدمت كسفيرة لعدّة سنوات. وأصبحت خلال السّنتين الأخيرتين، عميدة السّلك العربي والدّبلوماسي في قبرص.

مع الإشارة إلى أنّ الحجل تنتقل إلى بيروت خلال شهر آب الحالي، لتسلُّم مهام جديدة في وزارة الخارجيّة اللّبنانيّة.