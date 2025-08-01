قبلان استقبل رئيس البعثة الدبلوماسية للعراق وبحث معه العلاقات الثنائية

استقبل النائب قبلان قبلان رئيس البعثة الدبلوماسية للجمهورية العراقية في لبنان محمد رضا الحسيني، وذلك في زيارة تعارفية بعد توليه مهامه الجديدة في لبنان.
وخلال اللقاء جرى التباحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وتحدّث الحسيني عن العلاقة الطيبة التي تربط بيروت وبغداد عبر التاريخ والتي تجسد اواصر المحبة والتعاون المشترك، مؤكداً على أهمية تعزيزها وتطويها لما فيه خير ومصلحة الشعبين العزيزين.
وشكر النائب قبلان دولة العراق مرجعيةً وحكومةً وشعباً على مواقفها المشرفة وأفعالها الداعمة للبنان وشعبه، متمنياً للسيد الحسيني التوفيق في مهامه الجديدة.
