السويد تطالب أوروبا بتجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى تجميد اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل.

وقال في منشور عبر منصة "إكس"، إن الوضع في غزة فظيع للغاية، وإسرائيل لا تفي بالتزاماتها الأساسية والاتفاقات المبرمة فيما يتعلق بالمساعدات الطارئة.

وأضاف، لذلك تطالب السويد، الاتحاد الأوروبي بتجميد الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة في أسرع وقت ممكن، وزيادة الضغط الاقتصادي على إسرائيل.

وتابع أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

المصدر : وكالات