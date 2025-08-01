شخصيات سياسية ودينية هنأت الجيش اللبناني بعيده

بمناسبة ​عيد الجيش اللبناني​، تقدمت شخصيات سياسية ودينية بارزة برسائل تهنئة وتقدير للجيش الوطني، مؤكدين على دوره الحيوي في ​حماية لبنان​ والحفاظ على وحدته واستقراره.

سامي الجميل

اعتبر النائب سامي الجميل أن "في عيد الجيش اللبناني، نوجّه التحية إلى أبطال الوطن الذين يضحّون بتفانٍ وصمت. تحية لشهدائه، لجنوده، ولضباطه الصامدين في وجه كل التحديات"، مضيفا :"باسم حزب الكتائب اللبنانية أقول لكم: لا أحد غيركم يحق له الدفاع عن وطننا، رهاننا عليكم. بكم يبقى لبنان".

فيصل كرامي

عبّر النائب فيصل كرامي عن تحيته في مناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني، قائلاً: "أتوجّه بتحية إكبار وتقدير إلى قيادة الجيش وضباطه وأفراده، حماة الوطن وحصنه المنيع، الذين لم يتوانوا يوماً عن أداء قسمهم في الدفاع عن لبنان، شعباً وأرضاً ومؤسسات. إنّ الجيش اللبناني، الذي نشأ مع استقلال لبنان واستمر صامداً في وجه كل التحديات، يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي نضع فيها كامل ثقتنا في زمن الانقسامات والاهتزازات".

وأضاف :"لقد أثبت عبر العقود أنه صمام أمان الدولة، والحاضن الشرعي للسلم الأهلي، والركيزة الأولى في مواجهة الإرهاب وفي حماية حدود الوطن ووحدته الداخلية. من صميم وجداننا الوطني، ومن التزامنا دعم الجيش وقضاياه وحقوقه، نؤكد على دعمنا الكامل للمؤسسة العسكرية، قيادة وضباطاً وافراد، وعلى ضرورة تحصينها من كل تجاذب سياسي أو تدخل خارجي، وتوفير الدعم الكامل لها لتستمر في أداء دورها المحوري في حماية لبنان. كل عام وجيشنا بألف خير، والمجد والرحمة لشهداء الجيش".

عبدو أبو كسم

من جهته، أكد مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، أن "الجيش يبقى المؤسسة الوحيدة التي تحظى بثقة جميع اللبنانيين والتفافهم حولها، ويبقى الضامن للأمن والاستقرار ولحفظ السيادة والحدود".

وأشار إلى "أنّنا استمعنا باهتمام إلى خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي رسّخ لدينا الأمل والرجاء ببناء دولة قوية وقادرة تبسط سلطتها على أراضيها كافّة بجيشها الوطني، بما يمهّد لقيام دولة مستقرة ومزدهرة يتوق إليها اللبنانيون الذين تعبوا من الحروب".

وتمنى أبو كسم في العيد الـ80 للجيش، أن "تتعزز قدرات الجيش ليتخطى كل الصعاب والتحديات، وليحظى ضباطه وعسكريوه بكل الدعم العسكري والمالي والاجتماعي، هم الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الوطن واستقلاله واستقراره بكل شرف وتضحية ووفاء".

ووجّه التهنئة إلى الرئيس عون بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، وإلى كل من وزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، داعيًا جميع المكونات اللبنانية إلى "الوقوف يداً واحدة خلف الدولة والجيش".

غادة أيوب

ووجّهت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، "تحية فخر واعتزاز لجيشنا اللبناني، قيادة وضباطًا وأفرادًا... تحية لمن نذروا حياتهم لحماية الوطن وصون كرامته وحفظ سيادته"، لافتًا إلى "أنّنا في عيد الجيش، نكرّم تضحياتكم، ونراهن على دوركم الوطني الجامع ونتطلع إلى عيدٍ قريب، يكون فيه كل لبنان تحت سلطة الجيش اللبناني فقط... لا شريك ولا بديل". وشدّدت على أنّ "الجيش وحده ضمانة السيادة، وبه وحده يُبنى الوطن".

طوني فرنجية

أمّا النّائب طوني فرنجية فركّز على أنّ "الجيش كان وسيبقى صمّام الأمان لحماية وحدتنا وصَون بلدنا. في عيده، نعوّل عليه أكثر من أيّ وقتٍ مضى، لمنع الفتنة والتلاعب بالأمن والاستقرار".

غسان حاصباني

أشار النائب غسان حاصباني، الى أن"الجيش الضامن لأمن جميع اللبنانيين، يتصدى لكل عدو واعتداء، مهما كانت الجهة التي يأتي منها. تحية إكبار لحماة الوطن الذين يبذلون أرواحهم في سبيله، مواصلين درب كل شهيد سقط دفاعًا عن لبنان".