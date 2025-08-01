تامر: مرفأ طرابلس شهد للمرة الثانية خلال أسبوعين وصول إحدى أكبر سفن الحاويات بالعالم

أشار المدير العام للنقل البرّي والبحري مدير ​مرفأ طرابلس​ أحمد تامر، إلى أنّ "مرفأ طرابلس شهد للمرّة الثّانية خلال أسبوعين، وصول إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم "cma cgm cobalt" إلى المرفأ الّذي يقع ضمن الخطوط البحريّة المحوريّة العاملة في شرق المتوسط"، لافتًا إلى "اعتماده من شركة "cma cgm" كأحد المرافئ الأساسيّة لخدمات المسافنة في المنطقة".

وأوضح في بيان، أنّ "من المتوقّع أن يتم تفريغ وتحميل نحو 2600 حاوية نمطيّة من السّفينة "cobalt"، من بينها 1200 حاوية نمطيّة للسّوق المحليّة"، مركّزًا على أنّ "مرفأ طرابلس شهد منذ بداية السّنة الحاليّة، ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الحاويات، بلغت حتّى نهاية الشّهر السّابع نحو 20 بالمئة مقارنةً بالسّنة الماضية".

واعتبر تامر أنّ "هذا الرّقم القياسي في حجم تداول الحاويات منذ تأسيس المحطّة، يعكس ثقة التجار بكفاءة وجودة الخدمات الّتي يقدّمها المرفأ ومحطّة الحاويات فيه". ورأى أنّ "في هذا النّمو فرصة استراتيجيّة يجب البناء عليها، لما له من أثر مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتأمين موارد إضافيّة لخزينة الدّولة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء طرابلس والشمال".

وأكّد أنّ "مرفأ طرابلس ليس فقط بوّابة بحريّة، بل هو رافعة اقتصاديّة قادرة على دعم ​الاقتصاد اللبناني​ وفق رؤية إنمائيّة شاملة".