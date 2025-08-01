قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات عند مدخل مخيم صبرا- الرحاب وضبط كمية منها بحوزته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، حول نشاط أحد الأشخاص من الجنسيّة السّوريّة في مجال ​ترويج المخدرات​، وتحديدًا على مدخل ​مخيم صبرا​- منطقة الرّحاب".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، باشر عناصر المفرزة تحريّاتهم واستقصاءاتهم، وتمكّنوا من تحديد هويّة المشتبه به، ويُدعى: "ف. أ." (مواليد عام 1997، سوري)"، مشيرةً إلى أنّ "بعد مراقبة دقيقة، توجّهت دوريّة إلى الموقع المحدّد، حيث جرى توقيفه بالجرم المشهود، وضُبطت بحوزته: كميّة من المواد المخدّرة (كريستال ميث، ماريجوانا، وحشيشة الكيف) كانت معدّة للتّرويج ومقسّمة ضمن أكياس نايلون شفّافة، سكّين حربي، وهاتفان خلويان".

ولفتت الشّعبة إلى أنّه "تم تسليم الموقوف والمضبوطات إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".