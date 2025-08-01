الأرصاد الجوية: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتدلًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر آب يتراوح بين 25 و33 درجة مئويّة في بيروت، بين 24 و32 درجة في طرابلس، وبين 18 و35 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الجمعة غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الدّاخل، بينما تبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل، كما تبقى الرّياح ناشطةً خاصّةً شمال البلاد؛ فيرتفع معها موج البحر (لحدود 1,5 متر)".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الدّاخل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل، مع انخفاض بنسبة الرّطوبة، ورياح ناشطة أحيانًا فيرتفع معها موج البحر".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل بدرجات الحرارة على السّاحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الدّاخل، وتنشط الرّياح أحيانًا".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الإثنين قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل بينما تبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و40 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحلويسوء على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و75%، حال البحر مائج إجمالًا وارتفاع الموج من 1 إلى 1,5 أمتار؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".