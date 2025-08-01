قائد الجيش: نفذنا انتشارًا واسعًا ومهمًا بجنوب الليطاني واستمرار الاحتلال يعيق استكمال الانتشار

عقد قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​، بمناسبة العيد الثّمانين للجيش، اجتماعًا استثنائيًّا في اليرزة، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلّة، وعدد من الضباط، وتطرّق فيه إلى آخر التطوّرات على الصّعيدَين المحلّي والإقليمي وشؤون المؤسّسة العسكريّة، وزوّدهم بالتوجيهات اللّازمة.

وخلال الاجتماع، هنّأ العماد هيكل الضّباط بعيد الجيش، مؤكّدًا أنّ "​المؤسسة العسكرية​ تؤدّي دورها بفاعليّة في هذه المرحلة كما في كل المراحل السّابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم".

وشدّد على أنّ "الجيش مستعدّ دائمًا للعطاء والتضحية وسط التحدّيات القائمة، بخاصّة الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي ضدّ سيادة ​لبنان​ وأمنه، وما يَنتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار"، مشيرًا إلى "أنّنا نفتخر بشهدائنا وجرحانا الّذين قدّموا تضحيات كبرى فداءً للوطن".

ولفت هيكل إلى أنّ "جهود الجيش ترتكز حاليًّا على حفظ الاستقرار والسّلم الأهلي، وتأمين الحدود الشّماليّة والشّرقيّة وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجيّة"، موضحًا أنّ "التواصل مستمر مع السّلطات السّوريّة في ما خصّ أمن الحدود، باعتبار أنّه أمر بالغ الأهميّة بالنّسبة إلى استقرار البلدَين".

وبيّن أنّ "الجيش نفّذ انتشارًا واسعًا ومهمًّا في منطقة جنوب اللّيطاني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان- ​اليونيفيل​، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتلّ عدّة نقاط عقب عدوانه الأخير على بلدنا"، جازمًا أنّ "استمرار الاحتلال هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكريّة، وقد أبدى الأهالي في الجنوب تعاونًا كاملًا مع الجيش، وقيادة الجيش تتواصل باستمرار مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائيّة (Mechanism)".

كما كشف أنّ "الجيش يتابع بدقّة أي تحرّك لمجموعات إرهابيّة، ويعمل على توقيف أعضاء هذه المجموعات"، معربًا عن تقديره للعسكريّين على جهودهم وتضحياتهم.