وزارة الصحة: أربعة شهداء حصيلة الغارات الإسرائيلية مساء أمس

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "سلسلة الغارات الّتي شنّها العدو الإسرائيلي مساء أمس الخميس، أدّت إلى سقوط أربعة شهداء".

