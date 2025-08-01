رئيس مطار هيثرو في لندن: خطة توسعته وتحديثه ستكلّف 57 مليار يورو

أعلن الرّئيس التنفيذي ل​مطار هيثرو​ اللّندني، أكبر مطار في أوروبا من حيث عدد الرّكاب، توماس وولدباي (Thomas Woldbye)، أنّ خطّة توسعة المطار وتحديثه، ولا سيّما عبر إنشاء مدرّج ثالث، ستكلّف 49 مليار جنيه إسترليني (نحو 57 مليار يورو)، وسيتم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص.

وأشار في بيان، إلى أنّ "توسعة هيثرو لم تكن يومًا أكثر أهميّة وإلحاحا ممّا هي عليه اليوم"، مؤكّدًا "أنّنا نعمل فعليًّا بكامل طاقتنا الاستيعابيّة". وشدّد على أنّ توسعة المطار وتحديثه سيؤدّيان إلى تعزيز قدرات العاصمة البريطانيّة في مجالَي التجارة والمواصلات.

وعلى الرّغم من المعارضة الشّديدة من جانب دعاة حماية البيئة وسكّان محليّين ورئيس بلديّة لندن صادق خان وعدد من نواب حزب العمّال الحاكم، فقد أقرّت الحكومة في كانون الثّاني الماضي، خطّة بناء مدرج جديد، في مسعى منها لتعزيز النّمو الاقتصادي في البلاد.

وذكر وولدباي، أنّ هذه الخطّة ستُضاعف القدرة الاستيعابيّة للمطار من 84 مليون مسافر سنويًّا حاليًّا، لما يصل إلى 150 مليون مسافر سنويًّا، مبيّنًا أنّ تكلفة بناء المدرج الثّالث تبلغ 21 مليار جنيه إسترليني، بينما سيُخصّص المبلغ الباقي من الخطّة لتوسعة المطار وتحديثه في عمليّة ستتمّ خلال "العقود المقبلة".