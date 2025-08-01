البرلمان السلفادوري أقرّ تعديلا دستوريا يجيز للرئيس الترشح إلى ما لا نهاية

أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتّع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية ساحقة، تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها، ويتيح له الترشّح إلى ما لا نهاية.

