بلومبرغ عن ضابط استخبارات إسرائيلي: الجهاز كان يعاني سوء فهم جوهريا لأيديولوجيا حماس وخططها الفعلية

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن ضابط في ​الاستخبارات العسكرية​ الإسرائيلية أن الجهاز "كان يعاني من سوء فهم جوهري لأيديولوجيا حركة حماس وخططها الفعلية"، في إقرار نادر بحجم الثغرات التي سبقت هجوم السابع من تشرين الأول.

وفي السياق ذاته، وصفت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الإخفاق في "فهم العدو وفق منطقه الخاص" بأنه "خطأ مصيري"، مشددة على أنها مصممة على عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء مستقبلاً.

من جهته، رأى وزير إسرائيلي في حديثت بلومبرغ، أن إسرائيل "ليست بحاجة إلى مزيد من المعلومات الاستخبارية، بل إلى مزيد من الحوار والتفاوض".