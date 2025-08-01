ذكر مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، أنّ "طائرةً مسيّرةً إسرائيليّةً تحلّق على علو منخفض فوق مناطق البقاع الغربي، سرعين والسلسلة الشرقية". من جهته، أفاد مراسل الخليج 365 في الجنوب بتحليق طيران مسير إسرائيلي على علو منخفض فوق النبطية الفوقا (علي الطاهر)، كفرتبنيت، يحمر الشقيف، أرنون، وزوطر الشرقية والغربية.

كانت هذه تفاصيل خبر ​الخليج 365​ : تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر فوق مناطق في البقاع والجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.