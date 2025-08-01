الرئيس عون من "الريجي": لا مؤسسة سيئة بل إدارة سيئة تقود العاملين فيها الى الفساد والرشوة وابتزاز المواطن

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ان النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة، معتبراً أن ليس هناك مؤسسة سيئة بل هناك إدارة سيئة تقود العاملين فيها الى الفساد و​الرشوة​ وابتزاز المواطن، في حين ان العكس هو المطلوب، أي ان تكون الإدارة في ​خدمة المواطن​ وليس العكس.

كلام الرئيس عون جاء خلال زيارة قام بها قبل ظهر اليوم الى المركز الرئيسي لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (​الريجي​) في الحدث، في اطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها رئيس الجمهورية الى عدد من الإدارات والمؤسسات العامة لتفقد سير الاعمال فيها والاطلاع على حاجاتها.

وصل الرئيس عون الى مبنى " الريجي" في الثامنة صباحا حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة المدير العام ​ناصيف سقلاوي​ وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين، وحرص قبل دخوله المبنى الى لقاء عناصر من جهاز مكافحة التهريب الذين نفذوا امس عملية نوعية في مخيم البص في صور حيث صادروا كميات كبيرة من الدخان المهرب وأصيب خلال عملية الدهم ثلاثة من افراد المجموعة بجروح بمن فيهم قائد القوة ايلي جعجع.

وهنأ الرئيس عون افراد القوة على نجاح عملية الدهم والمكافحة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وقال: " ان ما فعلتموه هو موضع فخر واعتزاز ودليل إضافي على ان الدولة عندما تحزم امرها لا يمكن لاحد ان يقف في وجهها، ومكافحة التهريب والدخان المزوّر على انواعه واحدة من الإنجازات التي تحمي المجتمع اللبناني وتصون سلامة اللبنانيين وصحتهم. بوركت جهودكم وتضحياتكم والدولة والشعب معكم لمواصلة مكافحة التهريب وتنظيف المجتمع من هذه الآفات".

بعد ذلك انتقل الرئيس عون الى مكتب سقلاوي الذي اطلعه على سير العمل في " الريجي" والإنجازات التي تحققت حتى الان والمردود المالي الذي وفرته إدارة "الريجي" للخزينة اللبنانية، كما بحث معه في سبل دعم إدارة " الريجي".

وقبل مغادرته المكتب دون الرئيس عون في السجل الذهبي لــ " الريجي" الاتي: " سعدت اليوم بزيارة مرفق ناجح من المرافق العامة في لبنان أنشئ قبل تسعين عاما وشكل على مرّ العقود نموذجا في العمل المؤسسي المنتج والشفاف، وساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين سبل العيش الكريم لألاف العائلات. ان جهود رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـــ " الريجي" المهندس ناصيف سقلاوي والعاملين في هذه الإدارة محل تقدير وامتنان. كل التوفيق والنجاح لــ " الريجي" في الاتي من الأيام".

وعلى الأثر انتقل الرئيس عون ,سقلاوي الى الطابق الأول من مبنى "الريجي" حيث التقى لجنة الإدارة والملاك العالي وافراد سلطة الوصاية ورؤساء النقابة والتعاضد والجمعية الرياضية والقدامى.

وأكد سقلاوي في كلمته، أنه "بإسمي وباسم زملائي في الريجي، يشرّفني أن أرحّب برئيس الجمهورية في الريجي،هذه المؤسسة الوطنية التي كانت وستبقى نموذجًا في الالتزام والانتماء، وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني"، مشيرا الى ان "زيارتكم اليوم هي زيارة تاريخية بامتياز، نعتز بها، ونعتبرها وسامًا على صدور جميع العاملين في الريجي،

وتابع :"نتشرف بأنها سُجّلت في ذاكرة هذا الصرح الذي كان ولا زال في خدمة الوطن، إنها لحظة نفخر بها ونقدّرها عاليًا، وكنّا نأمل أن تتيح الظروف تنظيم استقبال أوسع يُمثّل مختلف أركان قطاع التبغ، لتكون زيارتكم فرصة للاطّلاع على التقدّم المحقّق في مجالات كالمكننة الشاملة، إدارة الجودة والسلامة المهنية، الأرشفة الإلكترونية، ومحطة توليد الكهرباء، إضافة إلى إنجازات جهاز المكافحة الذي نجح بالدخول إلى مناطق لطالما اعتُبرت مقفلة في وجه الدولة".

اضاف:"لقد وضعتم، يا فخامة الرئيس، حماية النسيج اللبناني فوق كل اعتبار، ووقفتم سدًّا منيعًا في وجه محاولات تفكيكه، ونحن نعلم في قرارة أنفسنا أنكم تتحملون الكثير الكثير، وتواجهون تحديات المرحلة بروح المسؤولية الوطنية الصادقة. وإننا إذ نعتزّ بمعرفتكم التي سبقت وصولكم إلى سدّة الرئاسة، نرى فيكم رجل الدولة القريب من الناس، المتواضع، المحبّ، المخلص ،الوفي ، الصادق، والعابر قبل كل شيء للطوائف".

وتابع:" إن حضوركم بيننا اليوم، يمحو وجع سنوات طويلة تحملناها، ويمنحنا دفعًا جديدًا للاستمرار برسالتنا في خدمة لبنان. وإننا، كما وعدناكم، عازمون على تخطي النتائج المالية للعام 2024 نحو الافضل ، وماضون بثقة نحو مستقبل أكثر استقرارًا، مستمدّين من دعمكم المعنوي وقيادتكم الحكيمة، كل الأمل بأن يبقى لبنان، والجنوب خصوصا، أمانة مصانة بين أياديكم".

وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ " الريجي" منذ انشائها العام 1935 وحتى اليوم والمراحل التي مرت بها خلال هذه السنوات لاسيما بعدما تحولت في العام 1990 الى مرفق عام تحت وصاية وزارة المالية بعد الغاء امتياز الشركة السابقة، وصولا الى بداية مسيرة النهوض في العام 1992 حيث ترعى انتاج 25 الف مزارع في 458 بلدة في الجنوب والشمال، والبقاع، فضلا عن نيلها جوائز تقديرية عدة.

بعد ذلك تحدث الرئيس عون مهنئا إدارة " الريجي" والعاملين فيها على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، منوها خصوصا بنجاح عملية مكافحة تهريب الدخان التي تمت قبل 24 ساعة في مخيم البص في صور، متمنيا للجرحى الذين أصيبوا في العملية الشفاء العاجل. وأضاف : "لقد اخترت اليوم، الأول من آب، عيد الجيش، زيارة " الريجي" لشكر القيمين عليها على عملهم الدؤوب لانجاح هذه المؤسسة. فكما يعمل عسكريو الجيش بصمت ووفاء، كذلك فان عمال "الريجي" يحرصون على انجاز مهماتهم بصمت ولكن بفعالية وانتاجية، وهذا دليل على ان الإدارة السليمة لاي مؤسسة رسمية او عامة تحقق النجاح المنشود مهما كانت الصعوبات والظروف التي تمر بها البلاد، ونموذج " الريجي" خير دليل على ذلك. وفي يقيني ان ليس هناك مؤسسة سيئة بل هناك إدارة سيئة تقود العاملين فيها الى الفساد والرشوة وابتزاز المواطن، في حين ان العكس هو المطلوب، أي ان تكون الإدارة في خدمة المواطن وليس العكس".

وأضاف الرئيس عون مخاطبا الحضور: " لكم فضل كبير في المحافظة على هذا المرفق العام الذي اعتقد انه يجب ان يكون نموذجا للمرافق والإدارات الأخرى كي تتمثل به. لقد استطعتم التأقلم مع الأوضاع الصعبة التي مرت فيها البلاد واستمريتم في وضع الخطط والإجراءات للخروج ب " الريجي" الى الامام لتحقيق مستقبل افضل للعاملين فيها أولا، ثم للبلاد عموما وانا اشكركم لانكم حافظتم على المؤسسة كي تعمل بعيدا عن التدخلات والشعبوية التي أصبحت ويا للأسف واقعا له ارتداداته السلبية على مستوى الوطن".

وبعدما تسلم الرئيس عون درعا تكريمية ولوحة رمزية من المهندس سقلاوي وأعضاء اللجنة والنقابة، انتقل الى الطابق الثالث من المبنى عبر النفق نحو مصنع انتاج التبغ في " الريجي" والتقى مجموعة من المزارعات الأوائل من مختلف المناطق اللبنانية حيث نثرن الورد امام الرئيس وأعـــــربن عن سعادتهن لهذه الزيارة التي تعطي دفعا قويـــا لجميع العــــاملين في " الريجي".

وقدمت المزارعات شتلة تبغ عربون امتنان وتقدير لمبادرة الرئيس عون الذي جال بعد ذلك مع سقلاوي في معمل الإنتاج واستمع الى شروحات من مديره بول غنيمة، واطلع على مسار انتاج السجائر اللبنانية، ثم صافح العاملين في المعمل معربا عن تقديره للجهود التي يقومون بها لرفع انتاج التبغ اللبناني الى المصاف العالمي. وضغط الرئيس عون على زر إدارة ماكينة التصنيع في لفتة منه لمشاركة العمال الفرح الذي ابدوه لوجود الرئيس عون معهم.