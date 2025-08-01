شينخوا: الرئيس الصيني يؤكد في كلمة ستُنشر اليوم أن الصين تشهد تسارعا في "التحول الأخضر"

أفاد وكالة "شينخوا" الصينية بأنه ستُنشر اليوم كلمة ألقاها، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ في مؤتمر وطني بشأن ​الحماية الإيكولوجية​ والبيئية عُقد في 17 تموز 2023.

ومن المقرر أن تصدر الكلمة، للرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، في العدد الخامس عشر لهذا العام من مجلة "شيوشي"، وهي مجلة رائدة تابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وتُبرز كلمة شي أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين دخلت مرحلة عالية الجودة تتسم بالتسارع في ​التحول الأخضر​ ومنخفض الكربون، في وقت لا تزال فيه الحماية الإيكولوجية تمر بمرحلة حرجة تتسم بالضغوط المتزايدة والمهام الصعبة.

وفيما يتعلق بدفع الحماية الإيكولوجية إلى الأمام، شدد شي في كلمته على أهمية التعامل المناسب مع العلاقة بين التنمية عالية الجودة والحماية عالية المعايير، وبين مواجهة التحديات الكبرى وتنسيق الحوكمة، وبين التعافي الطبيعي والترميم المدعوم بشريًا، وبين القيود الخارجية والقوى الدافعة الداخلية، وكذلك بين الالتزامات المتعلقة بالوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني، والإجراءات المقررة ذاتيًا التي تتخذها الدولة بنفسها.

وتؤكد الكلمة أن بناء "صين جميلة" هو أمر ضروري لتعزيز عملية التحديث التي تتسم بالتناغم بين الإنسان والطبيعة.

ولتحقيق هذه الغاية، يدعو شي في كلمته إلى مواصلة الجهود من أجل تعميق مكافحة التلوث، وتسريع التحول الأخضر ومنخفض الكربون لأنماط التنمية، وتعزيز التنوع والاستقرار والاستدامة في النظام الإيكولوجي.

كما شدد على ضرورة العمل من أجل بلوغ ذروة انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد الكربوني بطريقة نشطة ومحسوبة، وحماية الأمن الإيكولوجي، وتحسين نظام الدعم لبناء صين جميلة.