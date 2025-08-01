خارجية إيران تعتبر أن الاتهامات الغربية لها بالقيام بمحاولات "اغتيال وخطف" في الخارج لا أساس لها

رفضت وزارة الخارجية الايرانية، الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة ودول حليفة لها باعتماد سياسة "اغتيالات وعمليات خطف" في الخارج تستهدف معارضين وصحافيين ومسؤولين، معتبرة أنها "لا أساس لها".

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان إن هذه الاتهامات هي "محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عن القضية الأساسية المطروح حاليا، وهي الإبادة الجماعية في فلسطين".