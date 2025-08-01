باراك: أميركا لن ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل مراقبة خطوات إدارة الشرع

أكّد الموفد الرّئاسي الأميركي ​توم باراك​، أنّ وزارة الخارجية الأميركية لن ترفع ​سوريا​ من قائمة الدّول الرّاعية للإرهاب، قبل مراقبة خطوات إدارة الرّئيس السّوري الانتقالي ​أحمد الشرع​ في المرحلة المقبلة.

وأشار، خلال لقائه مجموعة من الصّحافيّين في الخارجيّة الأميركيّة، إلى أنّ التدخّل الإسرائيلي في سوريا يعقّد الأمور، موضحًا أنّه لم يتم التوصّل بعد إلى تفاهم حول طبيعة العلاقة بين دمشق وتل أبيب.

ولفت باراك إلى "أنّه يثق أنّ الشّرع يحمل نيّات صادقة، وأهدافه في سوريا متسقة مع أهداف الولايات المتحدة وحلفائها"، مركّزًا على أنّ "إيران تشكّل تحدّيًا للبلدين". وشدّد على أنّ الأمن والاستقرار في سوريا يأتيان من إشراك جميع الجهات والأطياف ضمن مشروع الدّولة السّوريّة.

وذكر أنّ إدارة الشّرع "تتعاون بشكل كامل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي"، في قضيّة مقتل مواطن أميركي في ​السويداء​، مؤكّدًا أنّ واشنطن "ستحاسب المسؤولين عن ذلك".