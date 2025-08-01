ويتكوف يزور مركزا لتوزيع الأغذية في رفح جنوبي قطاع غزة

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف زار مركزًا لتوزيع الأغذية في مدينة رفح جنوبي قطاع ​غزة​.

وفي وقت سابق، اعتبر القيادي في حركة "حماس" عزّت الرشق إن "زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف إلى غزة استعراضٌ دعائي، لاحتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأميركية الإسرائيلية في تجويع أهلنا في القطاع". وأضاف أنه "لا يرى ويتكوف في غزة إلا ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى المأساة المستمرة بعيونٍ إسرائيليةٍ مضلِّلة".

وذكر الرشق في تصريح له، أن "من المؤكّد أنه لن يطّلع على عمل مقصلة الجياع، التي تُسمّى "مؤسسة غزة الإنسانية"، وكيف تُجهِّز مسرح القتل للآلة الحربية الصهيونية". وأضاف أن "إقرار البيت الأبيض بـ’مجاعة غزة’ بعد إنكارها، من دون إدانة الاحتلال المتسبّب بها، يعني تبرئة الجاني وتوفير الغطاء السياسي، لاستمرار الجريمة الأفدح في التاريخ الحديث".