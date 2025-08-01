في صحف اليوم: السفارة الأميركية تتمسك بالانتخابات النيابية والبعريني "المشرّع" يقاطع البخاري

لفتت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "النائب ​وليد البعريني​ قاطع زيارة السفير السعودي ​وليد البخاري​ إلى بلدته فنيدق، التي خصصها للقاء مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا يوم أول من أمس، في ظل الخلاف بين البعريني والمفتي"، مبيّنةً أنّ "البعريني قال خلال انعقاد جلسة اللجان النيابية، إنه حين يُخيّر بين استقبال السفير السعودي في منطقته والقيام بواجبه كمشرّع، يختار التشريع، ولذلك اختار أن يكون بينهم".

السفارة الأميركية تتمسك بالانتخابات

من جهة ثانية، أشارت "الأخبار" إلى أنّ "خلافًا لما كان بعض النواب التغييريين قد بدؤوا تداوله، أبلغت ​السفارة الأميركية في بيروت​ عدداً منهم بشكل شبه رسمي أن ​الانتخابات النيابية​ المقبلة ستجري في موعدها، أياً تكن الظروف وحتى في حال حصول الحرب".

وركّزت على أنّ "السفارة تشهر خطتها القاضية بمنع ثنائي حركة "أمل" و"​حزب الله​" وحلفائهما من الحصول على ثلث المقاعد النيابية، لتعطيل قدرتهم على تعطيل المجلس، كذلك كسر أحادية تمثيل الثنائي للطائفة الشيعية، والسعي إلى تشكيل كتلة وازنة لرئيس الجمهورية".

عون و"حزب الله": اتفاق على المبدأ... وخلاف حول "الطريقة والتوقيت"

على صعيد منفصل، ذكرت صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "الرئيس ال​لبنان​ي ​جوزاف عون​ يبذل جهوداً للتجاوب مع المطالب الدولية بالإسراع بإنجاز مهمة تسليم السلاح شمالي الليطاني، لتجنيب البلد جولة جديدة من الحرب، لكنه "يتجنب الخطاب الحاد بوجه "حزب الله" كما ​سياسة​ الفرض، ولا يزال يحاول التوصل معه إلى تفاهمات تجنب البلد اقتتالاً داخلياً وحرباً أهلية"، بحسب ما تقول مصادر مواكبة لعلاقة الجانبين.

ولفتت إلى "توازنات دقيقة جداً تحكم هذه العلاقة، منذ قرار "حزب الله" التصويت لعون في جلسة الانتخابات الرئاسية، بعدما كان يدعم لوقت طويل ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية».

وكشفت معلومات "الشرق الأوسط"، أنّ "مفاوضات ونقاشات مباشرة وغير مباشرة تحصل بين "حزب الله" والرئيس عون بملف حصرية السلاح، وينطلق الجانبان لمقاربة الملف مما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، مع ما تضمنه اتفاق وقف النار، باعتبار أن الحزب أعلن موافقته عليها كلها".

وبيّنت أنّ "الرئاسة الأولى لا تزال تحاول استيعاب الحزب قدر المستطاع، وهي تتجنب أي انتقادات مباشرة لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم، بعد مواقفه الأخيرة التي وُصفت بالتصعيدية، ولكنها في الوقت عينه تؤكد أن خطاب عون الأخير ينسجم تماماً مع المسار الذي انطلق بخطاب قسمه".

فادي حافظ مستشاراً لحاكم مصرف لبنان

أفادت "الأخبار" بأنّ "بعد انتهاء مدة عقده الوظيفي مع السفارة الأميركية في بيروت، وقّع المستشار السابق في السفارة فادي الحافظ عقداً استشارياً مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ليساعده في العلاقات السياسية والدبلوماسية".

وأشارت إلى أنّ "سعيّد يسعى إلى الاستفادة من علاقات حافظ في لبنان وفي الإدارة الأميركية، من أجل تعزيز حضوره. علماً أن البعض اعتبر أن قرار التعيين جاء تلبية لطلب الولايات المتحدة نفسها، خصوصاً وأن سعيد كان اتفق أيضاً مع النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري (المقرّب من الأميركيين) على دور استشاري في ملف التدقيق الخاص بمصرف لبنان والمصارف الأخرى".