وزيرا خارجية أميركا وكوريا الجنوبية أكدا التزامهما الحازم بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

عقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أول محادثات بينهما منذ تولي إدارة الرئيس لي جيه ميونغ مهامها الشهر الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه سيئول وواشنطن سلسلة من القضايا المتعلقة بالتعاون، بما في ذلك التحضيرات لعقد قمة بين لي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، إلى أنّ "روبيو وجو أكدا مجددا التزامهما الحازم بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل، والتنفيذ الكامل للعقوبات الدولية، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء تعاون كوريا الشمالية العسكري المتزايد مع روسيا".
