رئيس تايوان: حكومتنا ستسعى للحصول على مستوى معقول من الرسوم الجمركية الأميركية

أشار رئيس تايوان لاي تشينغ-تي (Lai Ching-te) في تصريح، إلى أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة أعلنت رسومًا جمركيّةً موقّتةً بنسبة 20% على تايوان، مع إمكانيّة التخفيض في حال التوصّل إلى اتفاق"، مؤكّدًا أنّ حكومته "ستسعى جاهدةً للحصول على مستوى معقول من الرسوم الجمركية".
وكان قد وقّع الرّئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا عدّل بموجبه الرّسوم الجمركيّة على عشرات الدّول. وقد بلغت نسبة الرّسوم المفروضة على الواردات التايوانيّة 20%.
