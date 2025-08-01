رئيس تايوان: حكومتنا ستسعى للحصول على مستوى معقول من الرسوم الجمركية الأميركية

أشار رئيس ​تايوان​ لاي تشينغ-تي (Lai Ching-te) في تصريح، إلى أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة أعلنت رسومًا جمركيّةً موقّتةً بنسبة 20% على تايوان، مع إمكانيّة التخفيض في حال التوصّل إلى اتفاق"، مؤكّدًا أنّ حكومته "ستسعى جاهدةً للحصول على مستوى معقول من ​الرسوم الجمركية​".

وكان قد وقّع الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمرًا تنفيذيًّا عدّل بموجبه ​الرّسوم الجمركيّة​ على عشرات الدّول. وقد بلغت نسبة الرّسوم المفروضة على الواردات التايوانيّة 20%.