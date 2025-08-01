محكمة سويدية قضت بسجن جهادي مدى الحياة لمشاركته بقتل طيار أردني حرقًا في سوريا

قضت محكمة في ​ستوكهولم​، بسجن الجهادي السويدي أسامة كريم مدى الحياة، بعد إدانته بالمشاركة في قتل الطيّار الأردني معاذ الكساسبة، الّذي أحرقه حيًّا تنظيم "​داعش​" في ​سوريا​ في 2015.

وأشارت القاضية في محكمة ستوكهولم آنا ليلينبرغ غوليسيو، في بيان، إلى أنّ "المتهم كان موجودًا في مكان الإعدام بزيّ عسكري، ومسلّحًا ووافق على تصويره... وساهم بشكل حاسم في مقتل الضحيّة، ويجب أن يُعتبر مشاركًا في تنفيذ الوقائع".

ولفتت إلى أنّ "أدلّة الفيديو أظهرت أنّ رجلًا آخر هو من أشعل النّار، "ما تسبّب بشكل مباشر في وفاة الطيّار الأردني"، مؤكّدةً أنّ "أفعال المدّعى عليه ساهمت بشكل كبير في وفاة الضّحيّة، ما يستدعي اعتباره مرتكبًا للجريمة".

والمحكمة السويديّة هي أوّل جهة تحاكم شخصًا على خلفيّة هذه الجريمة الّتي أثارت استنكارًا دوليًّا عام 2015.

في هذا الإطار، عبّر وزير الإعلام والاتصال الأردني محمد المومني، عن ترحيب الأردن بالحُكم. وشدّد في تصريح لوكالة "فرانس برس"، على أنّ "هذه الجريمة النّكراء ستبقى حاضرةً في وجدان الأردنيّين، والحكم الصّادر يُشكّل خطوةً مهمّةً نحو إحقاق العدالة ومُلاحقة كلّ من كان له دور في هذه الجريمة الوحشيّة".