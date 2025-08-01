وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا دمرت 60 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "​الدفاعات الجوية​ دمرت 60 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الليل".

من جهة اخرى، ارتفعت حصيلة الضربات الروسية صباح الخميس على كييف إلى 26 قتيلا، بينهم ثلاثة أطفال، و156 جريحا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية الجمعة.

وغداة إعلان السلطات الأوكرانية أنّ القصف أوقع 16 قتيلا، بينهم طفلان، قالت وزارة الداخلية في منشور على تلغرام إنّه "خلال ليلة أمس وصباح اليوم، انتشلت فرق الإنقاذ 10 جثث من تحت أنقاض المبنى السكني في منطقة سفياتوشينسكي، بينها جثة طفل يبلغ من العمر عامين"، مشيرة إلى أنّ القصف أوقع أيضا 159 جريحا، بينهم 16 طفلا".