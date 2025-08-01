هيومن رايتس ووتش: قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام جريمة حرب

أكدت "هيومن رايتس ووتش" في بيان أن "قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام جريمة حرب". واشارت في وقت سابق، الى أن " على الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" أن تستفيد من المؤتمر الوزاري حول فلسطين الذي سيُعقد في 28و29 تموز 2025 لتلتزم علنا باتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى إنهاء عقود من إفلات السلطات الإسرائيلية من العقاب على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وقانون ​حقوق الإنسان​ ضد الفلسطينيين".

