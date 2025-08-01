دونالد ترامب: نريد التأكد من حصول الناس على الطعام بغزة وقلق إزاء سرقة "حماس" للمساعدات

أكّد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليقًا على الزّيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والسّفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إلى قطاع غزة اليوم الجمعة، "أنّنا نريد التأكّد من حصول النّاس على الطّعام"، في إشارة إلى أزمة الجوع في غزّة، لافتًا إلى أنّه يتطلع إلى سماع تقريرهما حول الوضع.
وعمّا إذا كان يثق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإدارة المساعدات الأميركيّة في غزة، أشار في تصريح لشبكة إن بي سي- NBC News" الأميركيّة، إلى أنّه "شخص كفؤ بالتأكيد"، مشدّدًا على أنّه "لا يزال يشعر بالقلق إزاء سرقة حركة "حماس" للمساعدات". وأوضح أنّ "الإدارة الجيّدة ستوقف السّرقة، وآمل أنّ إسرائيل ستوفّر ذلك".
