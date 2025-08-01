مسؤول إسرائيلي: ويتكوف ونتانياهو اتفقا على مبادئ لحل الحرب في غزة

نقلت شبكة "أي بي سي" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن "المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف، اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على عدة مبادئ تتعلق بحل ​الحرب في غزة​"، مشيرا الى أن "التفاهم بين الطرفين شمل بحث وقف إطلاق نار يؤدي إلى الإفراج عن الاسرى ونزع سلاح حركة حماس.

كما اتفق الجانبان على أن تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على زيادة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، بحسب المسؤول نفسه.