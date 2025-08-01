براك شكر قطرعلى تمويلها مشروع نقل الغاز من أذربيجان عبر تركيا لتغذية شبكة الكهرباء السورية

عبّر المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، عن "شكره العميق لدولة قطر" على تمويلها الكامل لمبادرة حيوية تتعلق بالغاز الطبيعي في سوريا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل "إثباتًا جريئًا على الشراكة والصداقة من قبل قطر وقيادتها".
وأوضح براك أن المشروع، الذي يبدأ تطبيقه في الثاني من آب، يقوم على نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا لتغذية الشبكة الكهربائية السورية بقدرة تصل إلى 800 ميغاواط، ما سيسهم في توفير الكهرباء لنحو خمسة ملايين منزل في أنحاء البلاد.
واعتبر براك أن هذه المبادرة تمثل "خطوة عميقة نحو التخفيف من المعاناة وتعزيز الاستقرار في لحظة حرجة تمر بها سوريا".
