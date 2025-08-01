وجّه رئيس الحكومة نواف سلام تحية إكبار للجيش اللبناني بمناسبة عيده، مشيدًا بتضحيات أفراده ورتبائه وشهدائه، ومؤكدًا أن الجيش هو "عنوان السيادة، ورمز الاستقلال، والحصن الحصين لأمن الوطن".
وشدّد سلام على أن "لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد الجيش وحده، ولا استقرار إلا من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، وذلك انسجامًا مع ما نصّ عليه اتفاق الطائف والبيان الوزاري للحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلام في عيد الجيش: لا إنقاذ للبنان إلا بحصر السلاح بيد الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.