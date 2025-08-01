سلام في عيد الجيش: لا إنقاذ للبنان إلا بحصر السلاح بيد الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

وجّه رئيس الحكومة نواف سلام تحية إكبار للجيش اللبناني بمناسبة عيده، مشيدًا بتضحيات أفراده ورتبائه وشهدائه، ومؤكدًا أن الجيش هو "عنوان السيادة، ورمز الاستقلال، والحصن الحصين لأمن الوطن".

وشدّد سلام على أن "لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد الجيش وحده، ولا استقرار إلا من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، وذلك انسجامًا مع ما نصّ عليه اتفاق الطائف والبيان الوزاري للحكومة.