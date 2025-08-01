"صندوق قطر للتنمية": بدء المرحلة الثانية من دعم الكهرباء بطاقة استيعابية 800 ميغاواط

أعلن "صندوق ​قطر للتنمية​"، أنّ "تنفيذاً لتوجيهات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، واستكمالاً لدعم جهود دولة قطر للأشقاء في سزريا لقطاع الكهرباء، يعلن الصندوق البدء بالمرحلة الثانية بدعم الطاقة الكهربائية بطاقة استيعابية 800 ميغاواط". وأوضح في بيان، أنّ "هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون بين الصندوق ووزارة الطاقة السورية. وسيسهم هذا الدعم في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يوميًا، بما يعادل تحسنًا بنسبة 40% يوميًا لأكثر من 5 مليون مشترك في سوريا، كما يعزز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع".

