وزير المال البرازيلي: بلادنا بوضع "أفضل" من المتوقع رغم رسوم دونالد ترامب على منتجاتها

اعتبر ​وزير المال البرازيلي​ فرناندو حداد أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على البرازيل "غير عادلة"، لكنه تدارك أن الوضع "أفضل" مما كان متوقعا بفضل إعفاءات على بعض المنتجات.

وأعلن الوزير حداد أنه سيتحدث قريبا مع نظيره الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت. وأضاف "ستكون هناك جولة من المفاوضات"، من دون تحديد موعد.

وقال حداد بعد إعلان فرض رسوم إضافية بنسبة 50% على بعض المنتجات البرازيلية المصدرة إلى الولايات المتحدة "نحن عند نقطة بداية أفضل مما كان أحد يتصور، لكننا ما زلنا بعيدين من نقطة النهاية".

كما أعلن الوزير نية الحكومة البرازيلية "التقدم باستئنافات لدى السلطات المختصة، سواء في الولايات المتحدة أو لدى منظمات دولية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال حداد للصحافيين في برازيليا "هناك ظلم كبير في الإجراءات التي أُعلنت الأربعاء، ويجب إجراء بعض التصحيحات. هناك حالات مأسوية يجب معالجتها على الفور".

من المقرر أن يدخل المرسوم الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، حيز التنفيذ في 6 آب الحالي.

ومنحت بعض المنتجات اعفاءات من هذه الرسوم الإضافية بينها الطائرات وعصير البرتقال والنفط، ولن تخضع إلا للرسوم الجمركية البالغة 10% التي أُعلن عنها في نيسان.